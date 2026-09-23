CHP Sözcüsü Sarı, belediye başkanlarının genel başkana karşı sorumlu olduğunu söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında, başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP'nin Genel Başkanı bellidir." dedi.

Sarı, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündemi değerlendirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) 21 Mayıs'taki CHP kurultay davasına yönelik aldığı "mutlak butlan" kararından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sarı, zor bir dönemde bir iktidar fırsatı yaratmaya çabaladıklarını söyledi.

Sarı, bugün itibarıyla CHP'li 416 belediyeden 7'si büyükşehir, 1'i il, 100'ü ilçe, 13'ü ise belde belediyesi olmak üzere 121'sinin partilerinde kaldığını, CHP'den ayrılan 2'si büyükşehir, 1'i il, 33'i ilçe ve 3'ü belde belediyesi olmak üzere 39 belediyenin de AK Parti'ye geçtiğini bildirdi.

Ellerindeki veriye göre ise Yeni Parti'ye geçen belediye sayısının 173 olduğunu aktaran Sarı, bazı belediye başkanlarının bağımsız hareket ettiğini dile getirdi.

Sarı, belediye meclisi, il genel meclisi üyeleri ile belediye başkanları ve parti örgütünün katılacağı bölge toplantıları düzenleyeceklerini bildirerek, 2027'ye ilişkin siyasal yol haritasını görüşeceklerini aktardı.

Sorular yanıtladı

Konuşmasının ardından Sarı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı, soru üzerine, CHP'nin genel başkanının yapılacak ilk kurultayda doğal genel başkan adayı olduğuna işaret ederek, genel başkanlıkla ilgili kararı CHP'nin delegelerinin vereceğini aktardı.

"CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir." diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Hiç kimse CHP'den üstün değil, CHP'nin üstünde görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. CHP'nin Genel Başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı ise CHP genel başkanına karşı sorumluluğu olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda, çıkacak tabloya göre ayrıca bir değerlendirme yapacağız."

Sarı, 2028'e taşan herhangi bir seçimi erken seçim olarak kabul edemeyeceklerini belirterek, "Ortak Cumhurbaşkanı adaylıkları olabilir mi, ittifaklar oluşabilir mi? Bunların hepsi oluşabilir önümüzdeki dönemde. Biz bütün muhalefet partileriyle birlikte hareket etmek isteriz. Tek aday mı, çok aday mı, ortak aday mı? Bunlar o tartışma süreci içerisinde ortaya çıkacaktır. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir şey söylemek istemem. O aday olma iradesi kendisine aittir. Böyle bir iradeyi bugüne kadar göstermiş, söylemiş değil. Böyle bir şey olursa onu ayrıca değerlendiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA