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CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yücel açıklamasında "Eğer bir gelişme olursa genel başkanımız bu konuda açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Enver Aysever, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, "Özgür Özel'le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor" demişti.

TARİH DE VERMİŞTİ

İnce'nin CHP'ye katılacağını öne süren Aysever, bunun 10 günlük bir zaman diliminde siyasetin gündemine gireceğini söyleyerek "Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN NET YANIT

Söz konusu iddiaya ilişkin CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. "Kendisi bir siyasi partinin genel başkanı. Partimizin Genel Başkanı Özgür Özel'le ve yetkililerle her zaman görüşebilir" diyen Yücel, "Eğer bir gelişme olursa genel başkanımız bu konuda açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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