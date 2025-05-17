CHP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

CHP, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi, 21-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantılarda kadın hakları, sosyal demokrasi ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonal, konsey toplantısı da dahil bir dizi toplantısını, 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirecek.

Toplantılar, 21 Mayıs'ta Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Toplantısı ile başlayacak. 2 gün devam edecek oturumlarda, "kadın emeği", "kadının sosyal demokrasideki görevi", "kadın hakları" ve "kadına yönelik şiddetle mücadele" konuları ele alınacak.

23 Mayıs'ta ise "Birlikte, Hak Ettiğimiz Dünya İçin Değerler ve Dayanışma Odaklı Küresel Bir Vizyon" başlığıyla, Eşitlik Komitesi, Etik Komitesi, Finans ve Yönetim Komitesinin toplantıları yapılacak.

Özel, konsey toplantısının açılışında konuşacak

Toplantılar, 24 ve 25 Mayıs'taki Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı ile sürecek.

Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı ve ev sahibi ünvanıyla toplantının açılışında davetlilere hitap edecek CHP Genel Başkanı Özel'in, başta Gazze'de yaşananlar olmak üzere dış politikaya yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Toplantı, diğer konuşmalar ve panellerle devam edecek.

Gazze'de yaşananlar için görüş alışverişi

CHP'nin ev sahipliğindeki toplantılarda, sosyal demokrasi, ırkçılığın ve sağ popülizmin yükselişi ile bunlara karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak. Ayrıca Gazze'de yaşanan olaylar kınanarak, önlenmesine yönelik daha aktif çaba gösterilmesi için görüş alışverişinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı, "Dijital Dünyada Demokrasiyi Güvence Altına Almak" isimli oturumla devam edecek. Ardından "Pena Gomez Ödülleri" takdim edilecek ve üyeler onuruna yemek verilecek.

Kapanış gününde, oturumlarda elde edilen çıktılar, konsey üyeleriyle paylaşılacak.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.