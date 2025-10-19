CHP Sivas İl Başkanlığına Yılmaz Coşkun seçildi.

Haberler

CHP Sivas Olağan İl Kongresi'nde Yılmaz Coşkun, mevcut başkan Abdulvahap Gazi Doğan'ı geride bırakarak il başkanı seçildi. Kongrede tartışmalar yaşandı ve parti yönetimi eleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Sivas Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Abdulvahap Gazi Doğan ile eski il başkanlarından Yılmaz Coşkun yarıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da katıldığı kongrede 295 delegeden 277'si oy kullandı.

Seçimlerde Coşkun 159, Doğan ise 116 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Bu arada kongrede faaliyet raporunun okunmasının ardından söz alan eski milletvekili adayı Baki Çoban ile bazı partililer arasında tartışma çıktı.

Kongrede mevcut il yönetimini eleştiren Çoban, il yönetiminin seçildiği günden bu zamana kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığını, sadece günlük tuttuğunu öne sürdü.

Faaliyet raporunda CHP Sivas Merkez İlçe Yönetimi'nin çalışmalarından bahsedilmediğini söyleyen Çoban, "Merkez ilçe başkanımızın etrafını boşaltıp istifaya zorladınız." ifadesini kullandı.

Merkez ilçe başkanlığı seçimini kazanan Ergüder Sümbüloğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik eden paylaşım yaptığını belirten Çoban, "Siz ne yaptınız, Ergüder başkanımı paylaştığım fotoğrafın altına şahsıma hakaret, küfür ne varsa yazdınız, hepsini sildim. Sonra ne yaptınız yapay zekayı kullanarak benim fotoğraflarıma etek giydirdiniz. Utanın. Biri paylaşıyor, il yöneticilerinden biri beğeniyor." dedi.

Baki Çoban'ın konuşmasının ardından söz alan Abdulvahap Gazi Doğan ise Çoban'ı eleştirdi.

Doğan, Çoban'ın milletvekili seçimlerinde partiye oy verilmemesi için çalıştığını öne sürerek, "Bu arkadaşımız belediye seçimleri geldiği zaman çıkıp aday olmadı." ifadesini kullandı.

Partinin mali tablosunun ibra edilmesinin ardından tekrar söz alan Çoban, partinin genel merkezinden ya da bağışlardan gelen paraların bir türlü anlatılmadığını savunarak, "2-3 milyon liralık gider var, bu para seçim çalışması adı altında gelip gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Politika
