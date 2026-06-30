CHP Samsun İl Başkanı Özdağ görevden alındı
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 26 il yönetimi için fesih kararı alınırken, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve il yönetimi de görevden alındı.
SAMSUN (İHA) – CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve il yönetim kurulu görevden alındı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda 26 il yönetimi için fesih, 7 il başkanı hakkında da ihraç talebinde bulunulduğu açıklanmıştı. Görevden alınanlar arasında CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve il yönetimi de yer aldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı