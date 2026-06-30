CHP Samsun İl Başkanı Özdağ görevden alındı

SAMSUN (İHA) – CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve il yönetim kurulu görevden alındı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda 26 il yönetimi için fesih, 7 il başkanı hakkında da ihraç talebinde bulunulduğu açıklanmıştı. Görevden alınanlar arasında CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve il yönetimi de yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı