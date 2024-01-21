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CHP Samsun'da İlkadım ve Atakum Belediye Başkan Adaylarını Belirlemek İçin Eğilim Yoklaması Yaptı

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CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere eğilim yoklaması gerçekleştirdi.

CHP Samsun'da İlkadım ve Atakum Belediye Başkan adayını belirlemek amacıyla eğilim yoklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 10 Ocak 2024 tarihinde Parti Meclisi'nde karar aldı. Alınan karar doğrultusunda bugün İlkadım ve Atakum ilçelerinde eğilim yoklaması gerçekleştirdi. Atakum'da yaklaşık 3 bin 900, İlkadım'da ise 3 bin 800 üyenin oy kullanacağı ön seçimde, Atakum'da 2 bin 572 üye, İlkadım'da ise bin 159 üye oy kullandı.

Atakum'da eğilim yoklamasında CHP Atakum Belediye Başkan aday adaylarından mevcut belediye başkanı Cemil Deveci'nin yanı sıra, Serhat Türkel, Turgay Özçelik, Murat Erkan, Bayram Çelik ve Ahmet Cengiz, İlkadım ilçesinde ön seçimde ise belediye başkan adayları Sefa Aşar, Bayram Erişgin, Ömer Hakan Muğlalı ve Murat Şenel için partililer oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasından sonra oy sayma işlemine geçildi. İlkadım ilçesinde Murat Şenel 755, Sefa Aşar 216, Bayram Erişgin 177 ve Ömer Hakan Muğlalı 9 oy aldı. Atakum ilçesinde ise Serhat Türkel 865, Turgay Özçelik 587, Bayram Çelik 445, Cemil Deveci 341, Murat Erkan 329 ve Ahmet Cengiz ise 5 oy aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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