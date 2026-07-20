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Samsun'da CHP İl Başkanlığı'nda 'devir-teslim' gerginliği

Samsun'da CHP İl Başkanlığı'nda 'devir-teslim' gerginliği
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CHP Samsun İl Başkanlığı'nda mutlak butlan kararı sonrası eski başkan Mehmet Özdağ ile yeni başkan Mehmet Pank arasında sözlü tartışma yaşandı. Özdağ, 'Ben seninle muhatap olmayacağım' derken, Pank da cevap verdi. Tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı'nda 'mutlak butlan' kararı sonrasında görevden alınan Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni İl Başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet, yönetimi devralmak üzere il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen eski İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yönetimi, binayı teslim etmeyeceklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

İki grup arasında başlayan sözlü tartışmada Özdağ "Ben seninle muhatap olmayacağım" derken, Pank da kendisine "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" şeklinde cevap verdi.

Odada yankılanan tartışma sırasında eski Başkan Mehmet Özdağ'ın, görevi devralmaya gelen Mehmet Pank'la yaşadığı diyalog cep telefonu kameralarına yansıdı. Tartışma, Pank ve beraberindekilerin partiden ayrılmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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