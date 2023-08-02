CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, Disney Plus'a Atatürk'ü anlatan dizi çağrısı yaptı

CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, Disney Plus'a Atatürk ve Türkiye karşıtı lobilere boyun eğmek yerine, tüm dünyaya nam salmış bir liderin hatırasına saygı duyulmasını ve Atatürk'ü anlatan dizi yayınlanmasını talep etti.

CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, Disney Plus'a "Atatürk ve Türkiye karşıtı lobilere boyun eğmek yerine, tüm dünyaya nam salmış bir liderin hatırasına saygı duymanızı beklerdik. Hemen geri adım atılmalı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan dizi yayınlanmalıdır. Aksi bir tutum kabul edilemez" çağrısı yaptı.

CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, Disney Plus'ın fragmanı yayınlanan 'Atatürk' dizisini Ermeni lobisinin yönlendirmesiyle yayınlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımına Disney Plus'un hesabını etiketleyen Özkoç, şunları kaydetti:

"Atatürk ve Türkiye karşıtı lobilere boyun eğmek yerine, tüm dünyaya nam salmış bir liderin hatırasına saygı duymanızı beklerdik. Hemen geri adım atılmalı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan dizi yayınlanmalıdır. Aksi bir tutum kabul edilemez! #BoykotDisneyPlus."