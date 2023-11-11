CHP Parti Meclisi Yeni Merkez Yönetim Kurulu Üyelerini Seçiyor

CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında ilk toplantısını bugün yapıyor. PM toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP PM'yi bugün topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret eden PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, CHP Genel Merkezi'nde ilk toplantısını yapıyor.

CHP Parti Meclisi (PM) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün CHP Genel Merkezi'nde toplandı. CHP'nin yeni YDK Başkanı Turan Taşkın Özer oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP PM'yi bugün topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret eden PM üyeleri, CHP Genel Merkezine geldi ve daha sonra PM toplantı salonuna geçti.

PM toplantısında ilk gündemin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olması ve Özel'in toplantı arasında basın açıklamasıyla yeni MYK'yı duyurması bekleniyor.

Başka bir salonda yapılan YDK toplantısında ise yeni YDK Başkanlığına, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer seçildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda gizli oylama yapıldı ve YDK Başkanlığı'na Turan Taşkın Özer, Başkan Yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, Kurul Sekreterliğine ise Deniz Çakır seçildi.

Seçimin ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Taşkın, ANKA'ya konuştu. Taşkın, "Bizi YDK üyeliğine uygun gören delegelerimize çok teşekkür ediyoruz. Yukarıda toplandık, 15 kişilik heyet olarak. Arkadaşlarımızın teveccühü ile, oybirliği ile YDK Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Başkan Yardımcım Ayça Akpek Senay, Ankara'dan Deniz Bey avukat arkadaşımız, sekreterya olarak görev aldılar. Gayet demokratik koşullar altında, gizli oyla ve uzlaşı ile yapılan seçimle süreci sonuçlandırdık. Bundan sonra önümüze bakacağız, görevimizi yapacağız. Değişimin yüz yılında daha iyi işler yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.