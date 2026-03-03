CHP Parti Meclisi toplantısı yapıldı

Chp Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Alınan bilgiye göre, Özel'in sunuşuyla başlayan PM'de, CHP'ye gelen kamuoyu araştırmaları ve anket çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda, CHP ile ilgili devam eden hukuki süreçler değerlendirilirken, partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin çalışmalarına yönelik PM'nin yürüteceği politikalar görüşüldü.