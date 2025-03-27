CHP Parti Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Adaylığı Gündeme Geliyor

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle yapıldı.

Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

PM'de, yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin soruşturulması, ön seçim sonuçları ve partinin 6 Nisan'da yapacağı 21. Olağanüstü Kurultay gündeme geldi.

21. Olağanüstü Kurultay'dan önceki son PM olma özelliği taşıyan toplantıda, PM üyeleriyle görüş alışverişinde bulunularak, Ramazan Bayramı'nda, partinin erken seçim kampanyası ile ilgili vatandaşlardan imza toplanmasına başlanması ve milletvekillerinin 81 ile dağılarak halkla buluşmalara katılması ele alındı.

PM toplantısının ardından Özel, Meclis'te CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na başkanlık etmek üzere partiden ayrıldı. Toplantıda, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının CHP TBMM Grubunca onaylanması bekleniyor.