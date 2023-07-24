Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi, parti genel merkezinde yapılan toplantıya birçok parti meclisi üyesi katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuşma yaptı.

CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bir konuşma yaptı.