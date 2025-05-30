CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in Başkanlığında Toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in Başkanlığında Toplandı
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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi ve tüzük değişikliği ile ilgili parti yönetmeliklerini görüştü.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, güncel siyasi gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, tüzük değişikliği uyarınca hazırlanan parti yönetmelikleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
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