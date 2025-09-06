Haberler

CHP, Olağanüstü Kurultayını 21 Eylül'de Gerçekleştiriyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, partisinin 21 Eylül 2025'te olağanüstü kurultay yapacağını duyurdu. Çiftçi, bu adımın demokrasi ve halk iradesini savunma adına önemli olduğunu ifade etti.

CHP'de yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, "Partimize yönelik kuşatmaya rağmen delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
