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CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı

CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için dava açıldı
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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı iptali için Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat tarafından dava açıldı. 6 Nisan'da gerçekleşen kurultayın iptali için başvuruda bulunuldu.

Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat tarafından, CHP'nin 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için dava açıldı. Delegeler Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede kurultayın iptalini istedi. "Amacımız, partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve CHP'yi tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir" ifadelerinin yer aldığı dilekçede 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın da bu dosyayla birleştirilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP, "Partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 6 Nisan'da Ankara'da 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmişti. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvuruyu zamanında yapamaması nedeniyle tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, geçerli bin 171 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamının delegeden onay aldığı kurultay, mahkemelik olmuştu.

Kaynak: ANKA / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Tunç:

CEHAPE düşmanı dişarda aramasın önce kendi etrafına baksın

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Haber Yorumlarıumut mergen:

özğür çükücek sizi boş işlerle uğraşmayin

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Atatürk'ün partisinin haline bakarmısınız.Ne hale düşürdünüz.

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Haber YorumlarıShef :

CHP içerden kaynıyor, Her gün yeni bir gelişme… Özel’in başkan ve İmamoğlu’nun CB. Adayı seçilme şekli Zelenskiy’i anımsatıyor. Önce şişirdiler ve sonra da milletin anası ağlattı. Fakat Anadolu insanı ferasetlidir, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor

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