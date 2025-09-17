CHP'nin olağanüstü kurultayı iptal mi edilecek? İlk karar verildi
CHP'nin 21 Eylül'de gerçekleştireceği olağanüstü kurultayın iptal edilmesi için yapılan başvuru, ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi.
CHP Büyük Kurultay delegelerinin bazıları, partinin 21 Eylül Pazar günü yapmak istediği 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
İL SEÇİM KURULUNA DA BAŞVURU YAPILACAK
Ekol TV'nin aktardığına göre, iptal talebinde bulunan delegelerin bu kez Ankara İl Seçim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.