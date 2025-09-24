CHP'nin Olağanüstü İl Kongresi Başladı

CHP'nin Olağanüstü İl Kongresi Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde saat 11.00 de başladı. Saatler öncesinden kültür merkezi çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Kongrede tek aday olan ve mahkeme kararıyla tedbiren İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik salonda alkışlarla karşılandı.

CHP'nin İstanbul Olağanastü İl Kongresi saat 11.00de başladı; delege ve üyeler saat 09.00'dan itibaren salona gelmeye başladı. Saatler öncesinden kongrenin yapılacağı Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi çevresinde güvenlik önlemi alındı.Kongrede tek aday olarak yarışacak olan saat 11.25'te salona giren Özgür Çelik delege ve üyeler tarafından alkışlarla karşılandı. Ardından CHP'nin TBMM Grupbaşkanvekili İstanbul il delegesi Gökhan Günaydın kürsüye gelerek kongrenin açılışını yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Günaydın yeterli çoğunluğun olduğunu söyleyerek "Olağanüstü İstanbul İl Kongremizi açıyorum. Hayırlı olsun" dedi. Divan üyelerinin yerlerini almasının ardından kongre başladı.Kürsünün kurulduğu alanda yakın zamanda hayatını kaybeden CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ile tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Aykut Erdoğdu, Baki Aydöner, Hasan Mutlu, İnan Güney, Özgür Kabadayı, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Alaattin Köseler, Ahmet Özer ile Rıza Akpolat'ın fotoğrafları konuldu. Kongrenin Divan Başkanı ise oylama sonucu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek oldu.