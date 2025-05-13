CHP'nin Kurultayı Soruşturmasında 123 Kişi Şüpheli Olarak İfade Verdi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 123 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. 9 milletvekilinin dosyası ise ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski grup başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı; ancak iki ismin ifade vermedi. Soruşturmada gizli tanık yer almazken, 40 tanığın ifadesine başvuruldu. Tanıkların büyük çoğunluğunun CHP üyeleri olduğu öğrenildi. Soruşturma sürecinde, 123 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak ifade işlemleri tamamlandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında 9 milletvekili hakkındaki dosya ise ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.