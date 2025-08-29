CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı Seçimlerinde Usulsüzlük İddiası: 10 Şüpheliye Kamu Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan kamu davası açıldı.

