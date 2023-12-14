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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

14 Aralık 2023 20:52 Güncelleme: 20:57 Abone Ol

Yaklaşan yerel seçimler öncesi toplanan CHP Parti Meclisi, 5 şehrin başkan adayını belirlerken, o iller arasında İstanbul da yer aldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir kez daha Ekrem İmamoğlu oldu.