CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
Yaklaşan yerel seçimler öncesi toplanan CHP Parti Meclisi, 5 şehrin başkan adayını belirlerken, o iller arasında İstanbul da yer aldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir kez daha Ekrem İmamoğlu oldu.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu.
CHP, BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. CHP Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda 5 şehrin başkan adayında karar kıldı.
İSTANBUL'DA İMAMOĞLU YENİDEN ADAY
O isimlerden birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ekrem İmamoğlu bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.