Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısı iptal edildi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de yapılması planlanan grup toplantısını gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı