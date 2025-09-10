Haberler

CHP'nin Bahçelievler'deki Binasına 'İstanbul İl Başkanlığı' Pankartı Asıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanlığı'nın Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurdu ve üzerine 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart astı.

CHP'NİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BİNASINA 'İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI' YAZILI PANKART ASILDI

Gülseren KARAPINAR - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından dün yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine bugün, Bahçelievler'deki binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Katar: İsrail'e karşı atacağımız adımları yakında açıklayacağız

İsrail'in vurduğu ülkeden tehdit geldi: Yakında açıklayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler bir kez daha değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.