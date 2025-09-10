CHP'nin Bahçelievler'deki Binasına 'İstanbul İl Başkanlığı' Pankartı Asıldı

CHP'NİN BAHÇELİEVLER'DEKİ BİNASINA 'İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI' YAZILI PANKART ASILDI

Gülseren KARAPINAR - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından dün yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine bugün, Bahçelievler'deki binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı.