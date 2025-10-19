CHP'nin Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi'nde Hasan Karadeniz Seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi'nde gergin geçen seçimlerde Hasan Karadeniz yeni il başkanı olarak belirlendi. Mevcut başkan Faruk Duha Erhan ile birlikte yarışan Karadeniz, 224 oy alarak görevi devraldı.
CHP'nin 39. Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi gerçekleştirildi. Gerginliklerin yaşandığı kongrede mevcut başkan Faruk Duha Erhan, Hasan Karadeniz ve Ömer Akyıldız yarıştı. 371 delegenin bulunduğu seçimde Erhan 118, Karadeniz 224 ve Akyıldız 20 oy aldı. Sonuca göre CHP'nin yeni Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz oldu. - AFYONKARAHİSAR
