CHP'nin Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi'nde Hasan Karadeniz Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gergin geçen İl Başkanlığı Kongresi'nde yeni başkan Hasan Karadeniz oldu.

CHP'nin 39. Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi gerçekleştirildi. Gerginliklerin yaşandığı kongrede mevcut başkan Faruk Duha Erhan, Hasan Karadeniz ve Ömer Akyıldız yarıştı. 371 delegenin bulunduğu seçimde Erhan 118, Karadeniz 224 ve Akyıldız 20 oy aldı. Sonuca göre CHP'nin yeni Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz oldu. - AFYONKARAHİSAR