CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Oy Verme İşlemleri Başladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden CHP Kurultayı'nda, oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde, 1323 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.

Kurultayda, PM adaylığı için 181, YDK için 51 başvuru yapıldı.

Özgür Özel'in anahtar listesi açıklandı

Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı.

Özgür Özel'in listesinde PM için 52 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu (BYKP) için 12 isim, YDK için ise 15 isim yer alıyor.

Özel'in 52 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Hikmet Yalın Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, İsmail Atakan Ünver, Mahmut Tanal, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu olmak üzere 16 milletvekili bulunuyor.

Özel'in listesinde, mevcut Merkez Yönetim Kurulundan (MYK) ise Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve İlhan Uzgel'in dışında tüm isimler yer buldu. Öte yandan, Berkay Gezgin ile Berna Özgül de anahtar listede yer aldı.

Özel'in, BYKP listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.

YDK listesi 15 isimden oluştu

Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesinde ise şu isimler yer alıyor:

"Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Ali Balta, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez ve Remzi Kazmaz."

Öte yandan, Genel Başkan Özel'in yanı sıra "Denge ve dayanışma listesi" ve "Ortak akıl ortak vicdan" adı altında başka iki liste de delegelere dağıtıldı.

Adayların tanıtım yarışı

PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. PM'ye girebilmek için 181 aday başvuruda bulundu. Her delegenin bu adaylar içinden 52 adayı işaretlemesi belli bir süreyi gerektirecek. Bu sürenin her delege için 3-4 dakikayı bulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, PM'ye aday olan partililer, stantlarda tanıtımlarını yaptı.