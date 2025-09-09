CHP'nin 102. Yıl Dönümünde Cevdet Akay'dan Önemli Mesaj

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akay, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'nun dört bir yanında emperyalizme karşı verilen mücadelenin ardından Cumhuriyetin kurulduğunu, bu kadroların aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisini de hayata geçirdiğini belirtti.

CHP'nin kuruluşundan bu yana yalnızca bir siyasi parti olmadığını ifade eden Akay, "Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsızlığın, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin sembolü olmuştur. Ulusumuzun en zor günlerinde halkımızın umudu olmuş; Cumhuriyetimizin tüm değerlerini ve kazanımlarını koruyan, demokrasimizin teminatı haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Akay, bugünkü görevin bu mirası geleceğe taşımak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözlerini rehber edinerek; halkımızın iradesini savunmak, sosyal adaleti tesis etmek ve Türkiye'yi yeniden güçlü, müreffeh ve özgür bir geleceğe taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, dün olduğu gibi bugün de; yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe ve baskıya karşı dimdik ayaktadır. Halkımızın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Akay, mesajını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi." ifadeleriyle tamamladı. - KARABÜK