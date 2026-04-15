CHP'de MYK toplantısı yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda ara seçim hazırlıkları ve okullarda yaşanan saldırılara yönelik güvenlik tedbirleri ele alındı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantıda, ara seçime yönelik siyasi partilere gerçekleştirilen ziyaretlerin yansımaları ile dün yapılan İl Başkanları Toplantısı'ndaki görüş ve öneriler değerlendirildi.

Ayrıca, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen saldırılara yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin fikir önerileri görüşüldü.

Özel, katılacağı İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Sosyalist Enternasyonel Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu