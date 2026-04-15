CHP'de MYK toplantısı yapıldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantıda, ara seçime yönelik siyasi partilere gerçekleştirilen ziyaretlerin yansımaları ile dün yapılan İl Başkanları Toplantısı'ndaki görüş ve öneriler değerlendirildi.

Ayrıca, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen saldırılara yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin fikir önerileri görüşüldü.

Özel, katılacağı İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Sosyalist Enternasyonel Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.