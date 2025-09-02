CHP MYK, İstanbul İl Yönetimini Görevden Uzaklaştırdı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve geçici yönetim kurulu atanmasına kararı verdi. Bu karar üzerine CHP MYK, saat 17.15 itibariyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplandı.