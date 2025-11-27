CHP MYK, 39. Olağan Kurultay Öncesi Son Toplantısını Yaptı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, 39'uncu Olağan Kurultay öncesi son değerlendirmeleri yapmak üzere toplandı. Toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39'uncu Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü. MYK'de, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek kurultaya ilişkin son değerlendirmeler yapıldı. Özel bugün ayrıca Parti Meclisi ve İl Başkanları toplantılarına katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika