CHP mitinginde ilginç anlar! Özel, 'Seçimde Erdoğan'a oy var mı?' diye sordu, alandan gelen cevap şaşırttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı. Miting alanındaki partililere "31 Mart'ta Tayyip Bey'e oy var mı?" diye soran Özel'e, alandaki CHP'liler "Var" diyerek yanıt verdi.

Partisinin Bilecik'teki mitinginde konuşan CHP lideri Özel, halka hitabı sırasında miting alanındaki vatandaşlardan beklemediği bir karşılık aldı.

"31 MART'TA TAYYİP BEY'E OY VAR MI?"

Özel, alandaki vatandaşlara "31 Mart'ta Tayyip Bey'e oy var mı?" diye sordu. Alandakiler ise hep bir ağızdan "Var" diyerek Özel'e yanıt verdi.

AYNI SORUYU ÜÇ KEZ SORDU, YANIT DEĞİŞMEDİ

CHP lideri Özel'in, soruyu üç kez tekrarlamasına rağmen miting alanından gelen cevap değişmedi. Yaşanan ilginç anlar ise kameraya yansıdı.