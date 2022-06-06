CHP Milletvekilleri Taşçıer ve Özer, Bolu'da gündemi değerlendirdi - Haberler

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer ile Antalya Milletvekili Aydın Özer, Bolu'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kent merkezindeki bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Taşçıer, Köroğlu'nun mücadelesi ve doğasıyla bilinen bu güzel topraklarda 3 gün boyunca güzel çalışma yapıp vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Aynı anda 51 ilde eş zamanlı olarak tüm milletvekilleriyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde vatandaş, çiftçi ve emekçilerle bir araya gelip onların sorunlarını dinlediklerini ifade eden Taşçıer, ziyaretlerde Cumhuriyet Halk Partisinin çözüm önerilerini aktardıklarını dile getirdi.

Özer de 30 yıldır tarım yaptığını, üretimi hala sürdürdüğünü belirterek, salgın sürecinin gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Toplantıda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da yer aldı.