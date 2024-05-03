CHP Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığına Yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir grup milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisinden (TBMM) Milli Eğitim Bakanlığına yürüyerek, yeni müfredat taslağına tepki gösterdi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki milletvekilleri, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığına yürüdü. Bakanlık önünde basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 155 bin öğretmen olduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık 1 milyon atanmayan öğretmen, milyonlarca veli vardır. Neredeyse her evde eğitim yaşamının içinde bir birey vardır ve eğitim hepimizin ortak meselesidir. Konu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin konusu değildir; tüm eğitim paydaşlarının konusudur, milletimizin konusudur" dedi.

"Yusuf Tekin ve kadroları da eğitim için bir beka sorunu haline gelmiştir"

"Geçtiğimiz hafta Bakanlık tarafından kamuoyuna Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı ile sunulan ve yeni bir taslak eğitim programı olmaktan çok çağdışı bir eğitim manifestosu niteliği taşıyan program adından başlayarak bir dizi ideolojik saplantının yansıdığı bilimsel değil politik bir metindir" diyen Özçağdaş, şunları söyledi:

"Eğitimin, bilimin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkiye Yüzyılı gibi bir partinin seçim sloganı olarak kullandığı ibarelerin Milli Eğitim gibi temel bir alanın başlığı haline getirilmesi, parti devleti anlayışının dayatılması ve kamu yönetimi anlayışının geldiği noktayı göstermesi açısından ibretlik bir durumdur ve asla kabul edilemez. Eğitim Türkiye için bir beka sorunudur ve Yusuf Tekin ve kadroları da eğitim için bir beka sorunu haline gelmiştir."

Özçağdaş'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından CHP'li milletvekilleri ve heyete ikramda bulunuldu. - ANKARA