CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı inşaatının su bastığını iddia etti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 29 Temmuz'da açılışını yaptığı deprem bölgesi Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı inşaatının zeminini su bastığını belirterek, 'Temel atılırken ihalesi yapılmadığı iddiası var, ihale yapılmadan bu temel atılmış. Ayrıca bu 'Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atılırken bir etüt, sondaj çalışması yapılmadığı görülüyor… Algıyla Malatya deprem bölgesi yönetilmeye çalışılıyor' dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 29 Temmuz'da açılışını yaptığı deprem bölgesi Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı inşaatının zeminini su bastığını belirterek, "Temel atılırken ihalesi yapılmadığı iddiası var, ihale yapılmadan bu temel atılmış. Ayrıca bu 'Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atılırken bir etüt, sondaj çalışması yapılmadığı görülüyor… Algıyla Malatya deprem bölgesi yönetilmeye çalışılıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 29 Temmuz'da deprem bölgesi Malatya'da bulunan Bakırcılar Çarşısı inşaatının açılışını yaptı. Bakan Özhaseki, açılışta; "Şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Bir taraftan zemin etütlerini yapıp sağlam zemin üzerinde çarşılarımızı yeniden inşa edeceğiz" demişti.

Özhaseki'nin açılışını yaptığı Malatya Bakırcılar Çarşısı'nın inşaatı su doldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çarşısının inşaatına giderek Bakan Özhaseki'ye tepki gösterdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Burası, Çevre Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin Türkiye'de deprem bölgesinde temeli atılan ilk çarşı olarak kamuoyuna yansıtıldı. Ancak burayla ilgili çeşitli iddialar var. Temel atılırken ihalesi yapılmadığı iddiası var, ihale yapılmadan bu temel atılmış. Ayrıca bu 'Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atılırken bir etüt, sondaj çalışması yapılmadığı görülüyor. Burada su çıkmış, gölet olmuş durumda. Sanırım tekrar doldurmaya başlamışlar.

Temel var, temel yok. Temeli su kaplamış durumda. Bir kocaman kalabalıkla maalesef büyük reklamlar yapıldı, Bakırcı pazarının temeli atılıyor diye. Ancak temelin hali ortada şu anda. Burada algı yaratmaktan başka bir şey yok. Algıyla Malatya deprem bölgesi yönetilmeye çalışılıyor. Bakırcı pazarı da sahipsiz Malatya da sahipsiz. Ancak biz bu aksaklıkları, haksızlıkları duyurmaya çalışacağız. Milletvekillerinin, bakanların katıldığı bir törenle temel atma töreni yapıldı, Malatya'da bakırcı pazarının temelini herkes görsün."