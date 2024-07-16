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CHP Milletvekili Serkan Sarı: Balıkesir Merkez Havalimanı tarifeli uçaklara açılmalı

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın tarifeli uçaklara açılması gerektiğini söyledi. Sarı, havalimanının yıllık maliyetinin gelirinden çok daha fazla olduğunu belirtti ve havalimanının Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredilmesini önerdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın tarifeli uçaklara açılması gerektiğini söyledi.

Sarı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir Merkez Havalimanı'na 5,5 yıldır tarifeli tek bir uçağın inmediğini söyledi.

Havalimanının tarifeli uçaklara açılmasını isteyen Sarı, şunları kaydetti:

"Havaalanı, donanımıyla da aslında nitelikli bir havaalanı. Donanımsal anlamda her türlü altyapısı ve niteliği hazır olmasına rağmen ne yazık ki faaliyete geçemiyor. Bu havaalanı kişiye özel yapılmış bir havaalanıdır. Bu havaalanına sadece özel uçaklar, kargo uçakları iniyor ama vatandaşımızın hizmetine ne yazık ki kullandırılamıyor. O zaman kime yapıldıysa bu havaalanı, hangi şahsın talebiyle yapıldıysa gelsin bedelini o ödesin. Aradan geçen yıllarla buraya ödenen paralar gerçekten iç ve yürek yakıcı."

Havalimanının her yıl katlanarak artan bir yatırım maliyeti olduğunu vurgulayan Sarı, "Havaalanının gelir ve gider dengesine baktığımızda bunca yıl sonunda elde ettiği gelir 1 milyon lira. Giderine baktığımızda, 169 milyon lira. Yani 169'da 1 geliri olan ve kendini amorti etmesi imkansız olan bu yatırım aslında yüz kızartıcı bir yatırım." ifadelerini kullandı.

Bu durum karşısında havalimanının Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredilmesini isteyen Sarı, "Biz oraya fuar, kongre merkezi yapalım. Orada Balıkesir ekonomisine ve Türkiye ekonomisine katkı sunacak projeler hayata getirelim. Durduğu yerde en azından size masraf olmasın." dedi.

Kaynak: AA / Politika

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