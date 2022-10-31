CHP'liler Kılıçdaroğlu için bu ifadeyi kullanıyor! Kervana Mahir Başarır da katıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Köln Birliği ile CHP Düsseldorf ve Çevresi Birliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Başarır'ın burada Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ" DEDİ

Başarır yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanımız" şeklinde bahsederek "Mesela biz bugün Almanya'dayız. Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı. Ne yediğini merak ediyor. Hamburger yedi diyor. Yahu adam hamburger yemiş haram yememiş" açıklamalarında bulundu.

ENGİN ALTAY'DA SÖYLEMİŞTİ

İstanbul Maltepe'deki Milletin Sesi mitingi öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'da , partisinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek Başarır'a yakın bir söylemde bulunmuştu.

"KORKMUYORUM" DEDİ

Başarır ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinden dolayı hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenlenerek, dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmesine ilişkin, Alman devletinin yayın organı DW'ye yaptığı açıklamada "Korkmuyorum" dedi.

FEZLEKEDE NE YAZIYOR?

Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" ifadeleri yer alıyor.