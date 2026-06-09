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CHP'liler arasında Meclis'in giriş kapılarında gerginlik yaşandı

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CHP Grup Toplantısı öncesinde Meclis'e gelen Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerginlik yaşandı. Polis bariyerleri aşmaya çalışan partililere müdahale etti, milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'e gelen partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi.

Meclis'in Dikmen ve Çankaya giriş kapılarından giriş yapmaya çalışan partililer arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Kapı girişlerine kurulan bariyerleri aşarak içeri girmeye çalışan bazı vatandaşlara polis engel oldu.

Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyen partililer, Meclis girişinde sloganlar atmaya devam ederken, bazı CHP'li milletvekilleri de gerginlik yaşanmaması için partilileri sakinleştirmeye çalışıyor.

Bu arada daha önce Özel'e desteğini açıklayan bazı milletvekilleri sabah erken saatlerden itibaren CHP Grup Toplantısının yapılacağı salona geldi.

Öte yandan, CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Grup Toplantısına katılmak üzere Meclis'e gelişinde grup başkanvekilleri ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
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