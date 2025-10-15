Haberler

CHP Malatya İl Kongresi'nde Kavga Çıktı

CHP'nin Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında çıkan kavga, polis müdahalesi ile yatıştırıldı. Kavga, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in partinin il teşkilatını eleştirmesi üzerine başladı.

MALATYA'da CHP'nin Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

CHP Malatya 39'uncu Olağan İl Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in il teşkilatını eleştirmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Göçer'in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız'ı eleştiren sözleri üzerine tartışma büyüdü, partililer arasında kavga çıktı. Salondan dışarı taşan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle yatıştırılırken, kongreye bir süre ara verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun da katıldığı ve mevcut başkan Barış Yıldız'ın tek liste ile gidildiği kongre devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
