CHP'liler Emniyet Müdürlüğü Önünde Toplandı

CHP'LİLER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TOPLANDI

Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, milletvekilleri Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Demiröz, ilçe başkanları ve partililer, gözaltına alınan şüphelilerin getirildiği Antalya Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.

Gözaltına alınanlardan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 26 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor. Belediye Başkanı Kara'nın tansiyon sorunu yaşadığı, ilaçlarının verilmesinin ardından tansiyonun normale döndüğü öğrenildi. Burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Nail Kamacı, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın iradesiyle elde ettiğimiz büyük zafer, iktidar cephesinde hazımsızlık yaratmış, seçimle baş edemeyenler yargı eliyle partimize yönelmiş sistematik saldırılara hız vermiştir. Bu kapsamda Manavgat Belediyemize yönelik başlatılan, bazı yöneticilerin gözaltına alınmasıyla devam eden süreci dikkatle ve ciddiyetle takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilkemiz açıktır. Ne suçu örteriz ne de iftiraya sessiz kalırız. Partimiz, halkçı ve temiz belediyecilik anlayışından asla taviz vermez. Ancak unutulmamalıdır ki, biz bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları saklayan yakınlarını koruyan anlayıştan değiliz. Biz, suça adı karışan kim varsa hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisiyiz. Öte yandan, hiçbir delile dayanmayan siyasi operasyonlarla, partimizin ve belediyelerimizin itibarsızlaştırılmasına da asla izin vermeyiz. Bir görüntüyle halkçı belediyecilik mücadelemiz lekelenemez. Genel Merkezimizce başlatılan parti içi incelemeler devam etmektedir. Sürecin hem hukuk devleti ilkeleriyle hem de partimizin iç denetim mekanizmalarıyla uyum içinde, adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesi temel beklentimizdir. CHP Antalya İl Örgütü olarak, halkın iradesine, sosyal belediyeciliğe ve adalete sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."