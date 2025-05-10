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CHP Lideri Özgür Özel, Rümeysa Öztürk'ün Serbest Kalmasını Sevinçle Karşıladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'de Filistin davasına destek veren yazısı nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest kalmasının önemini vurguladı ve Erdoğan'ın sessizliğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest kalması hepimizi sevindirdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "ABD'de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest kalması hepimizi sevindirdi. Alınan bu sonuç, Türkiye'de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan'ın sesi yoktu. "Ortağı" Trump isteyince Rahip Brunson'u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi. Biliyoruz ki, Erdoğan'ı Rümeysa'ya susturan güç; KKTC'nin yok sayılmasına da Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır. Bu suskunluk teslimiyettir. Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC'nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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