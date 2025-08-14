CHP lideri Özgür Özel'in yanıtsız bıraktığı soru

CHP lideri Özgür Özel'in yanıtsız bıraktığı soru
Partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kanal 3 TV'den Selim Bakal'ın yönelttiği, "B planınız nedir?" sorusunu ise yanıtsız bıraktığı görüldü.

Partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, basın mensuplarından gelen bir soruyu yanıtsız bıraktığı görüldü.

CHP'NİN B PLANI NE?

Özel, Kanal 3 TV'den Selim Bakal'ın yönelttiği, "Haksızlıklardan yakınıyorsunuz, yaşadığınız mağduriyetleri dile getiriyorsunuz. Bu mağduriyetler karşısında da Adalet Bakanı'nı, savcıları, hakimleri göreve çağırıyorsunuz. Ve CHP'li belediyelere yeni operasyonlar gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Ya da Özlem Çerçioğlu'nun tehditvari bir oluşumla parti değiştirdiğinden bahsediyorsunuz. Bunların başka CHP'li belediye başkanlarına yapılmayacağının da garantisi yok. Sizin iddialarınız üzerinden söylüyorum. Peki devam ederse ve bu çağrılarınıza hala bir sonuç alamazsanız B planınız mutlaka vardır. Öğrenebilir miyiz?" şeklindeki soruyu geçiştirmekle yetindi.

"BASINA ANLATMAK İÇİN DEĞİL, GÜNÜ GELDİĞİNDE UYGULANMAK İÇİN"

Özel, "Bu B planları basın toplantısında basına anlatmak için değil, günü geldiğinde uygulanmak için. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
