Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 3 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Özel'in Silivri'deki cezaevinde, çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu gazeteci Alican Uludağ ve bazı tutukluları ziyaret ettiği bildirildi.

Yaklaşık 3 saat süren ziyaretinin ardından Özel, basın açıklaması yapmadan cezaevinden ayrıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek