CHP Lideri Özgür Özel'den İsrail'in Vicdan Gemisi'ne Saldırısına Kınama

CHP Lideri Özgür Özel'den İsrail'in Vicdan Gemisi'ne Saldırısına Kınama
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Filistin'e doğru hareket eden Vicdan Gemisi'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak, gemideki milletvekilleri ve gönüllüler için güvenli bir dönüş beklediklerini ifade etti. Özel, saldırının arkasındaki siyasi nedenleri de eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi'ne yönelik barbar saldırısını kınıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, İsrail'in Filistin'e doğru yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yönelik saldırına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, " İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan Gemisi'ne yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır. Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'a ses çıkaramayan kim varsa Filistin'e dost değildir. Filistin'in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun" dedi.

