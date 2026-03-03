İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı

ÖZEL: BU HUKUKSUZ UYGULAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman ile ilgili açıklama yaptı. Özel, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz. Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz. Bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için Dışişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalı, tedbirleri almalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı