CHP Genel Başkanı Özel'den Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve basın mensuplarına yönelik hukuksuz uygulamaları kınadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" İsrail'de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz. Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz. Bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için Dışişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalı, tedbirleri almalıdır."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
