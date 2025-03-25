CHP lideri Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

İstanbul Saraçhane'deki İmamoğlu gösterilerinde skandal bir olay yaşandı. Protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredildi.

ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE YAPILAN SAYGISIZLIĞA BİR TEPKİ DE ÖZEL'DEN

Skandal olaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel, küfrü kendi annesine edilmiş saydığını belirtti.

"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

Özel, şunları söyledi: "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

"BU KÜFÜR EDENLERLE MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKANLARI KİMSE BİRBİRİNE KARIŞTIRMASIN"

Bu küfür edenlerle, Saraçhane'de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"