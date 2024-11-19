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CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız

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Partisinin grup toplantısında teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Asıl karın ağrıları, Mustafa Kemal. Kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediler. Madalya taktıkları teğmenlere saldırıyorlar. Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız" ifadelerine yer verdi.

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin sorumluların disipline sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

"GERİCİ KAFA HAREKETE GEÇTİ"

Özel, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teğmenler Harbiye'den mezun oluyorlar. Tarihte ilk kez 3'ünün de birincisi genç kadın teğmenler. İşte size Cumhuriyet hikayesi. O 3 kadının birinci olmasını hazmedemediler. İşte bu törende 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye teğmenlere önce bir şey olmadı. O Hizbullahçı kafa, gerici kafa harekete geçti. 8 gün sonra Tayyip Erdoğan elini sıktığı, hatrını sorduğu, madalyasını taktığı o birinci kadın teğmen başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Soruşturmalar, haberler, darbeci diyenler... Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri.

"MESELE 28 ŞUBATLIK MESELE DEĞİLDİR"

Güya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyince 28 Şubat oluyormuş. Mustafa Kemal 10 Kasım'dan beri buramızda, 28 Şubat'ta yok. Bu teğmenler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecekti de 'Tsikopis'in askerleriyiz mi diyecekti? Bu mesele 28 Şubatlık mesele değildir. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama 15 Temmuz'da gördük Fethullah Gülen'in askerleri ne yaptı.

O yüzden 14 yıl önce Balyoz kumpasında 'Kumpas kuruldu' derken, o gün kumpası kuranlarla ülkeyi yönetenler etle tırnak gibiydi. Liyakata değil, sadakata bakanlar bu ülkeye felaketi yaşattılar. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar vatan, millet borcudur.

Darbe yapılanması çıkarmak kötü bir siyasi hesaptır. Her teğmen rütbesini taktığı gün Genelkurmay Başkanı olmayı hayal eder. Atatürk'ün teğmenlerinin hedefi bu millete en üst noktada hizmet etmektir. Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde yeminde unutmuşlar. Bir fırsatçı ordusu var ki, Mustafa Kemal'in ordusuna FETÖ'yü enjekte eden zihniyet, Mustafa Kemal'in askerleri yerine hastalıklı hücreleri enjekte etmek istiyor.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE O TEĞMENLERE TÖREN YAPACAĞIZ"

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; hepinizin evladı var. Bu çocukları ihraç etmek, okul birincisi kolay mı yetiştirildi? Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkarız. İktidar olunca haksızlıkla atılan kim varsa geri alırız. Bu arada geçen süre onlara çok şey kaybettirir. Atma, yapma, kul hakkına girme. Girersen günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız."

CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akplilere de makarnasını verin havlamasınlar sağda solda

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Haber YorumlarıDemir Acer:

gunu geldiginde))) hangi gun))) cikmaz ayin carsambasimi yoksabalik kavaga tirmandigindami bu kafa ile o gun ufukta bile gozukmuyor, asker askerligini bilecek sisasete karismiyacak kendini calar saat gibi kurdurmayacak nokta

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Haber YorumlarıOrhan Dik :

Anlamadım. Yani iktidara gelirse, askeri yönetime müdahale mi edilecek? Peki AKP yandaşı olarak gördüklerinizi bu durumda kovmayacağınızın garantisi ne olacak? Fetö ihraçlıları geri almayacınızın garantisi ne olacak?... Siyaseti bulaştırmayın şuraya. Askerlerin yaptığı TSK yönünden suçtur. Bu bir lise mezuniyet balosu değil sonuçta.

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Haber Yorumlarıufo:

hepiniz menfeat peşindesiniz okadar askeri okul kapatıldı kaçtane masum askeri öğrencinin ve erleribaşları köprüde Suriyeli İranlı kim olduğu belli olmayan kişilerce kesildi sesinizmi çıktı yazıklar olsun

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Arkadas siyasilere aşırı yetki verirsen icinden geçeni uygular bunlar Ataturku sevmez sende başa geçince al yetkiyi eline tersini yap nede olsa siyasilerin cizgisi ne ise her alanda o yapiliyor liyakat degil iktidarin taraftarlari dolduruyor ulkenin bolye olmasini bu halk istemedimi evet istedi tamam sende başa gectiginde onlarin kadrolara akdiklarini atar kendininkini koyarsin kimsede laf edemez etmeye hakki da olamaz

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