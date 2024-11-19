CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin sorumluların disipline sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

"GERİCİ KAFA HAREKETE GEÇTİ"

Özel, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teğmenler Harbiye'den mezun oluyorlar. Tarihte ilk kez 3'ünün de birincisi genç kadın teğmenler. İşte size Cumhuriyet hikayesi. O 3 kadının birinci olmasını hazmedemediler. İşte bu törende 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye teğmenlere önce bir şey olmadı. O Hizbullahçı kafa, gerici kafa harekete geçti. 8 gün sonra Tayyip Erdoğan elini sıktığı, hatrını sorduğu, madalyasını taktığı o birinci kadın teğmen başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Soruşturmalar, haberler, darbeci diyenler... Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri.

"MESELE 28 ŞUBATLIK MESELE DEĞİLDİR"

Güya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyince 28 Şubat oluyormuş. Mustafa Kemal 10 Kasım'dan beri buramızda, 28 Şubat'ta yok. Bu teğmenler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecekti de 'Tsikopis'in askerleriyiz mi diyecekti? Bu mesele 28 Şubatlık mesele değildir. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama 15 Temmuz'da gördük Fethullah Gülen'in askerleri ne yaptı.

O yüzden 14 yıl önce Balyoz kumpasında 'Kumpas kuruldu' derken, o gün kumpası kuranlarla ülkeyi yönetenler etle tırnak gibiydi. Liyakata değil, sadakata bakanlar bu ülkeye felaketi yaşattılar. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar vatan, millet borcudur.

Darbe yapılanması çıkarmak kötü bir siyasi hesaptır. Her teğmen rütbesini taktığı gün Genelkurmay Başkanı olmayı hayal eder. Atatürk'ün teğmenlerinin hedefi bu millete en üst noktada hizmet etmektir. Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde yeminde unutmuşlar. Bir fırsatçı ordusu var ki, Mustafa Kemal'in ordusuna FETÖ'yü enjekte eden zihniyet, Mustafa Kemal'in askerleri yerine hastalıklı hücreleri enjekte etmek istiyor.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE O TEĞMENLERE TÖREN YAPACAĞIZ"

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; hepinizin evladı var. Bu çocukları ihraç etmek, okul birincisi kolay mı yetiştirildi? Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkarız. İktidar olunca haksızlıkla atılan kim varsa geri alırız. Bu arada geçen süre onlara çok şey kaybettirir. Atma, yapma, kul hakkına girme. Girersen günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız."