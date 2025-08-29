CHP lideri Özel'den 'Kılıçdaroğlu dönerse ne olur?' sorusuna cevap

CHP'de "şaibeli kurultay" davası tartışmaları sürüyor. Butlan ya da kayyım atanma ihtimalleri konuşulurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası dönüşü de gündemdeki sıcak konular arasında yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU PARTİYE SIRTINI DÖNMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, kurultayın iptal edilmesi halinde "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" dediği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu bu ifadeleri yalanlasa da, partiye sırtını dönmediği yorumları yapılıyor.

O SORU ÖZEL'E SORULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü'ye yaptığı özel değerlendirmelerde, "Partiye kayyım atanması ya da Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

"DİKKAT EDERSENİZ BU TARTIŞMAYI HİÇ YAPMIYORUM"

Konuyu tartışmaya açmak istemediğini vurgulayan Özel, "Kurultayla ilgili olumsuz karar çıkmaz. Bu, sonuç değil süreç odaklı bir dava. CHP'yi tartıştırmaya açmaya yönelik. Dikkat ederseniz ben bu tartışmayı hiç yapmıyorum. Çünkü konuşulunca amacına ulaşıyor. Mesele birinin partinin başına gelmesi değil, bu ihtimalin konuşulmasıdır. Bu partiye asla ne kayyum atanır, ne butlan gelir. Olacak olan şudur: Ertelenir ve parti tartışılmaya devam eder. O zaman doğrusu tartışmamak" ifadelerine yer verdi.