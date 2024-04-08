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CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler

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31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan ifadeler kullandı.

"MAKAMLARA SAYGIDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracaklarını belirterek "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NEREYE İSTERSE ORAYA GİDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten Özel, "Nereye randevu isterse oraya gideceğim. Eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var" şeklinde konuştu.

"MAKAMLARA SAYGIDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Son olarak en sert muhalefeti yapıp fakat nezaketten ve makamlara saygıdan taviz vermeyeceklerini ifade eden Özel, "Zira ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu olmaz" dedi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

ayhan kaya:

şimdiye kadar aklınız nerdeydi diye sorarlar insana 22 yıldır göstermediğiniz saygıyı , ve halkın iradesine hep hakaret aşağılma , çesitli sıfatlar takarak küçumseme kusura bakma özgür efendi bu saatten sonra hiç samimi gelmiyorsun biz seçmenlere.

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Hrn BSK:

çok komiksin :)

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Murat AYRANCI:

Kesinlikle doğru politika.

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özgün özen :

bravoo..dogru olan bu..

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Hayri :

Milletin göreve getirdği diye bir şey yok bu işler seçim sistemi manipilasyon bir sürü gerçek dışı kavramla meydana geliyor 40 yıldır bakkallar derneği başkanı olan şahısa da millet seçti oyla geldi mi diyecez kenan evreni de halk yuzde 99 oyla seçmişti oy herşey değildir icraata bakacaksın

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Yasar Unal:

Bundan 20 yıl önce şimdikiyle kıyaslanmayacak kadar nezaket ve seviye hakimdi siyasetçiler arasında. Makama saygı da genel olarak şu anki durumdan çok daha iyi durumdaydı. Mevcut siyaset anlayışı sadece siyasetle uğraşanlar arasında değil doğal olarak hitap ettikleri toplumda da kutuplaştırıcı bir etkiyi beraberinde getirdi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı makamının siyasallaşması bu durumu daha da derinleştirdi. İnşallah önce siyasetçiler arasında sonra da toplumsal zemininde bir seviyenin ortaya çıkmasına insanların birbirine yakınlaşmasına vesile olur.

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Babacan yalçın:

Yerin de bir karar siyasetin üslubunun değişmesi gerekiyor. Saygı tabiki olmalı Devletin en büyük makamı.

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Ömer DEMİRCİ:

Sahte yüzlere inanmak mi

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D:

kibirlenme insanoğlu

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Çavuş Kenan:

İyi bir adım inşallah yoktur altında bir Ali cengiz oyunu, ayrıca 22 yıldır bu söylediklerinizi yapsanız ülke bir bu kadar daha kalkınırdı.

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