CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler

31 Mart yerel seçimlerinde zaferle çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan ifadeler kullandı.

"MAKAMLARA SAYGIDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracaklarını belirterek "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"NEREYE İSTERSE ORAYA GİDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten Özel, "Nereye randevu isterse oraya gideceğim. Eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var" şeklinde konuştu.

"MAKAMLARA SAYGIDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Son olarak en sert muhalefeti yapıp fakat nezaketten ve makamlara saygıdan taviz vermeyeceklerini ifade eden Özel, "Zira ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu olmaz" dedi.