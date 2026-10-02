CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soma'daki maden kazasında ölenler için başsağlığı diledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soma'daki maden kazasında ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en yüksek seviyede tutulmasını ve emekçilerin hayatının riske atılmamasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyorum. Her bir canın yitirilmesi, hepimizin yüreğinde derin bir acıdır. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri en yüksek seviyede tutulmalı, emekçilerimizin hayatı hiçbir gerekçeyle riske atılmamalıdır."