Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soma'daki maden kazasında ölenler için başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin en yüksek seviyede tutulmasını ve emekçilerin hayatının riske atılmamasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyorum. Her bir canın yitirilmesi, hepimizin yüreğinde derin bir acıdır. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri en yüksek seviyede tutulmalı, emekçilerimizin hayatı hiçbir gerekçeyle riske atılmamalıdır."

Kaynak: AA
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın
Filo Jet faciasında yeni detay: Su geçirmez kapılar açık kalmış! 9 zanlının tutukluluğu 7 gün uzatıldı

18 kişinin öldüğü gemide kahreden detay! O kapılar açık kalmış
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

Ünlü oyuncu Bali'de ikinci kez evlendi! Düğünün maliyeti şaşırttı
Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış

Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek

Bomba iddia: Ligler ertelenecek