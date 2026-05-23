Ağbaba'nın gözaltına alınan şoförü tutuklandı
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek, kurultayda oy kullanma iradesine müdahale soruşturması kapsamında tutuklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan Gaffar Çiçek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade veren Gaffar Çiçek tutuklandı. - MALATYA
