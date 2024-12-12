CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

TBMM Genel Kurul 32. Birleşim 2. Oturum'da ilginç anlar yaşattı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun ardından konuşmasını yapmak üzere CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun kürsüye geldi.

Aygun, konuşmasına başlamadan verilen süre akmaya başladı. Aygun'un TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'e dönerek "Baştan bir süre alabilir miyiz?" sorusuna Önder'in verdiği cevap Meclis'tekileri güldürdü. Sırrı Süreyya Önder ek süre talebinde bulunan Aygun'a "Abi benimle ne uğraşıyorsun? Sen konuşmana başla" dedi. Önder'in yanıtına Aygun da gülerek karşılık verdi.

Öte yandan Aygun kürsüdeki konuşmasında Kaz Dağları'ndaki ormanlara dikkat çekerken, Ergene Nehri'ndeki su kirliliğini de yanında getirdiği örnekle vekillere gösterdi.