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CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda güldüren anlar yaşandı. Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sürenin yeniden başlatılmasını talep etti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Aygun'a verdiği yanıt sonrası Meclis'te gülüşmeler yaşandı.

TBMM Genel Kurul 32. Birleşim 2. Oturum'da ilginç anlar yaşattı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun ardından konuşmasını yapmak üzere CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun kürsüye geldi.

Aygun, konuşmasına başlamadan verilen süre akmaya başladı. Aygun'un TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'e dönerek "Baştan bir süre alabilir miyiz?" sorusuna Önder'in verdiği cevap Meclis'tekileri güldürdü. Sırrı Süreyya Önder ek süre talebinde bulunan Aygun'a "Abi benimle ne uğraşıyorsun? Sen konuşmana başla" dedi. Önder'in yanıtına Aygun da gülerek karşılık verdi.

CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

Öte yandan Aygun kürsüdeki konuşmasında Kaz Dağları'ndaki ormanlara dikkat çekerken, Ergene Nehri'ndeki su kirliliğini de yanında getirdiği örnekle vekillere gösterdi.

CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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